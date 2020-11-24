Сегодня, 24 ноября, партия "Оппозиционная платформа - За жизнь", ее молодежное крыло и организация "Патриоты – За жизнь" провели акцию у посольства Соединенных Штатов Америки. Более 3000 человек, принимавших участие в мирной акции, а также народные депутаты Украины от нашей партии, реализовывавшие свое гарантированное Конституцией право на мирные собрания, были окружены кордонами полиции и Национальной гвардии.

Свыше 500 человек, в частности все участники акции с плакатами, которые хотели воспользоваться своим конституционным правом и выразить решительный протест против внешнего управления, введенного Соединенными Штатами в Украине, безосновательно не были допущены подконтрольными Зеленскому и его окружению силовиками к месту проведения акции.

Таким образом, украинская власть выступила против Украинского народа, в нарушение его конституционных прав, на стороне и в интересах американского посольства. Те ценности свободы и демократии, о которых так любят рассуждать американские эмиссары, сегодня втоптаны в грязь послушными исполнителями воли Вашингтона.

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" выражает решительный протест против незаконных, антиконституционных действий правоохранительных органов, силой препятствовавших проведению мирной акции украинских граждан.

Заявляем заказчикам этой расправы, окопавшимся в посольстве США: на штыках нельзя усидеть, и мы добьемся прекращения внешнего управления Украиной, защитим суверенитет и независимость нашей страны.

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь"