Разблокирование пунктов пропуска на Донбассе: в ТКГ не могут решить вопрос [ Редактировать ]
Во вторник, 24 ноября, состоялось заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.
Стороны не смогли решить вопрос разблокирования работы пунктов пропуска на Донбассе.
Гуманитарная подгруппа сегодня снова продолжила обсуждение технических вопросов по обеспечению работы контрольных пунктов въезда-выезда "Счастье" и "Золотое", которые в этом месяце были открыты украинской стороной в рамках договоренностей "нормандской четверки".
Российская сторона заняла малопонятную позицию, на что им, в частности, указывают международные посредники.
Такую же "малопонятную позицию" представители России заняли и в вопросе обмена пленными.
Как ранее сообщалось, Германия и Франция поддержали позицию Украины по наработке единого документа для эффективной работы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе.
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