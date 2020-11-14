Представители Германии и Франции поддержали позицию Украины по наработке единого документа для эффективной работы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Отмечается, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак поблагодарил партнеров из Германии и Франции за поддержку украинской стороны. В то же время он отметил необходимость активизации работы ТКГ и выступил за принятие Плана действий, который подготовила украинская сторона.

"Документ называется "План совместных шагов участников Трехсторонней контактной группы по выполнению Минских договоренностей". Мы рассматриваем этот документ как относящийся имплементации Минских договоренностей в работе ТКГ. Этот документ является результатом всех важных наработок как в нормандском формате в прошлом, так и в работе ТКГ. Я считаю, что в случае нахождения взаимопонимания этот план совместных шагов может действительно стать основой большой дорожной карты, которую мы можем принять на уровне Нормандского формата", - заявил Ермак.

Андрей Ермак отметил, что в украинском документе обобщены предложения, которые были озвучены сторонами на заседаниях ТКГ.

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