"Світлом у кінці тунелю" назвали у Всесвітній організації охорони здоров'я повідомлення про нові вакцини. Протягом останніх тижнів, одразу кілька компаній-розробників заявили про успішне випробування експериментальних препаратів проти COVID-19. За словами голови ВООЗ Тедроса ГебреЄсуса, розповсюдження вакцин та дотримання карантину допоможуть нарешті покласти край пандемії коронавірусу. Водночас Гебреєсус закликав заможні держави виділяти більше грошей на допомогу біднішим країнам. Загалом від початку пандемії у світі інфікувалися понад 59 з половиною мільйонів людей.

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Попри прорив у випробуваннях Оксфордської вакцини, жорсткий карантин у Британії триватиме щонайменше до Великодня, - про це заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон. Він сподівається, що до того часу усі британці, які перебувають у групі ризику, зможуть вакцинуватися. Попередньо уряд замовив 100 мільйонів доз препарату. З них 20 мільйонів мають надійти до середини грудня. Від початку епідемії у Британії заразилися понад півтора мільйона людей. Більш як 55 тисяч не змогли здолати недугу.

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У Швеції набули чинності нові карантинні правила. Відтепер заборонено збиратися разом більше восьми осіб. Це саме стосується кількості клієнтів за одним столом у барах та ресторанах. При цьому самі заклади харчування залишатимуться відчиненими. Обмеження діятимуть щонайменше наступні чотири тижні. На відміну від інших країн, Швеція відмовлялася запроваджувати жорсткий карантин. Усі протиепідеміологічні правили мали рекомендаційний характер. За час пандемії в країні зафіксували більше 200 тисяч випадків зараження. З них майже 6 з половиною тисяч - виявилися летальними.

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Нові карантинні правила запроваджує Естонія. Від сьогодні заборонено перебувати у громадських місцях та транспорті без маски. Виняток зробили для дітей до 12 років та осіб, які не можуть носити захисну пов'язку з медичних або інших поважних причин. Крім того, у закритих публічних приміщеннях можна буде пересуватися максимум по двоє, а з іншими людьми - слід дотримуватися дистанції в два метри. За кілька днів, набуде чинності обмеження масових зібрань у приміщеннях - до 250 осіб.

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Через сплеск захворюваності, нові обмеження планує запровадити Болгарія. Ідеться про закриття шкіл, ресторанів та магазинів. Працюватимуть лише аптеки, продовольчі крамниці та банки. Також збираються заборонити усі спортивні заходи, приватні свята та екскурсії. За останній тиждень кількість нових хворих в країні зросла удвічі, майже шість з половиною тисяч у лікарнях. З них більше чотирьохсот - у критичному стані. Якщо новий план затвердять, обмеження набудуть чинності 27 листопада.