Хабиб загадочно намекнул на возвращение в UFC [ Редактировать ]
Хабиб Нурмагомедов, российский боец смешанного стиля (ММА), ранее заявил заявил о завершении карьеры. Но в последнем посте Хабиб намекнул на возвращение в октагон Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Пост спортсмен опубликовал в своем Instagram во вторник, 24 ноября. В Instagram спортсмен опубликовал совместный снимок с главой UFC Даной Уайтом.
"Скоро увидимся", - подписал Хабиб.
На фото он изображен рядом с главой UFC Дэйной Уайтом.
Ранее сообщалось, что Ломаченко перенес операцию после боя с Лопесом.
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