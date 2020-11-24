Хабиб Нурмагомедов, российский боец смешанного стиля (ММА), ранее заявил заявил о завершении карьеры. Но в последнем посте Хабиб намекнул на возвращение в октагон Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Пост спортсмен опубликовал в своем Instagram во вторник, 24 ноября. В Instagram спортсмен опубликовал совместный снимок с главой UFC Даной Уайтом.

"Скоро увидимся", - подписал Хабиб.

На фото он изображен рядом с главой UFC Дэйной Уайтом.

Ранее сообщалось, что Ломаченко перенес операцию после боя с Лопесом.