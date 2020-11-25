Понад чотири мільйони за тиждень. У ВООЗ відзначили рекордний приріст випадків COVID-19 у світі від початку пандемії. При цьому в організації наголошують, що у Європі і Південно-Східній Азії темпи поширення хвороби дещо знизилися.

А от у Північній і Південній Америці навпаки. В Італії за минулу добу зафіксовано найбільшу кількість смертей з березня. Від ускладнення коронавірусу померли 853 людей. Попри цифри, влада країни каже про стабілізацію ситуації, адже за два тижні не було суттєвого збільшення кількості хворих.

А от в Росії останніми днями констатують сумні рекорди. За кількістю заражених і померлих. Напередодні жертвами корнавірусу стали 507 людей.