ВООЗ відзначила рекордний приріст випадків COVID-19 [ Редактировать ]
Понад чотири мільйони за тиждень. У ВООЗ відзначили рекордний приріст випадків COVID-19 у світі від початку пандемії. При цьому в організації наголошують, що у Європі і Південно-Східній Азії темпи поширення хвороби дещо знизилися.
А от у Північній і Південній Америці навпаки. В Італії за минулу добу зафіксовано найбільшу кількість смертей з березня. Від ускладнення коронавірусу померли 853 людей. Попри цифри, влада країни каже про стабілізацію ситуації, адже за два тижні не було суттєвого збільшення кількості хворих.
А от в Росії останніми днями констатують сумні рекорди. За кількістю заражених і померлих. Напередодні жертвами корнавірусу стали 507 людей.
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