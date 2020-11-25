Гроші на допомогу бізнесу планують взяти з СOVID-фонду. Про це заявив радник президента - Олег Устенко. Нагадаю, йдеться про одноразову виплату в розмірі 8 тисяч гривень. Таку суму напередодні Зеленський пообіцяв підприємцям та їхнім працівникам, які зазнали збитків від посилення карантину. Загалом на компенсації обіцяють виділити 10 мільярдів гривень. Про інші економічні новини - далі в матеріалі.

Державний борг України від початку року зріс на триста п'ятдесят мільярдів гривень, тобто на 17-ть відсотків. Наразі сума боргу становить 2-а і 3 десятих трильйона. Про це повідомив голова Рахункової палати Валерій Пацкан. Основною причиною зростання називають... девальвацію гривні. Доходи держбюджету за січень-вересень склали понад 75відсотків від запланованих. Тож за прогнозами план прибутків цього року може бути перевиконано.

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Урожай в Україні перевищив прогноз Мінекономіки. З дев'яноста шести відсотків площі зібрали вже шістдесят один мільйон тонн зернових та зернобобових. Очікували - максимум 60,- через низький рівень опадів. Наразі вже завершено збирання пшениці, ячменю, гороху, проса, гречки, соняшнику і рапсу. Триває збір кукурудзи та цукрових буряків - там зібрали вже близько дев'яноста відсотків від прогнозу, а також завершують збирати сою - наразі обсяг становить 98 відсотків від прогнозу.

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Напередодні МВС отримало 80-т камер автофіксації порушень ПДР. А до кінця року отримає ще 220. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров. Обіцяють, що найближчим часом кількість камер на дорогах України наблизиться до трьохсот. Працює система відеофіксації з 1 червня, і поки що показує лише перевищення швидкості більш як на 20 км/год. Проте до кінця року почне фіксувати й інші порушення - такі як проїзд на червоний, неправильна стоянка та інше.

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Набули чинності зміни до правил дорожнього руху. Відтепер водії та пасажири таксі, а також інструктори з водіння, зобов'язані пристібатися, незалежно від того, їдуть вони в населеному пункті чи поза його межами. Також водіям забороняється в будь-якому форматі змінювати чи закривати номерні знаки. А ось велосипедистам дозволили рух по смузі для маршруток. З приводу ж пішоходів - відтепер у темну пору чи при поганій видимості рухатися проїжджою частиною чи узбіччям можна лише використовуючи світлоповертальні елементи.