13 882 інфікування коронавірусом зафіксували в Україні минулої доби. 229 людей померли. Майже 8,5 тисяч - одужали. За темпами розповсюдження СOVID-19 Україна посіла вже третє місце в Європі. При цьому, український уряд поки що не збирається вводити жорсткіший карантин. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, кабмін готується до різних сценаріїв ситуації з коронавірусом. Зокрема, не відкидає можливості локдауну в країні на час новорічних та різдвяних свят.

