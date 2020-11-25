Коронавірус в Україні поставив черговий рекорд [ Редактировать ]
13 882 інфікування коронавірусом зафіксували в Україні минулої доби. 229 людей померли. Майже 8,5 тисяч - одужали. За темпами розповсюдження СOVID-19 Україна посіла вже третє місце в Європі. При цьому, український уряд поки що не збирається вводити жорсткіший карантин. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, кабмін готується до різних сценаріїв ситуації з коронавірусом. Зокрема, не відкидає можливості локдауну в країні на час новорічних та різдвяних свят.
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