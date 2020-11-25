Пішла легенда світового футболу. На шістдесят першому році життя помер Дієго Марадона. У головного тренера збірної Аргентини не витримало серце.

Два тижні тому футболіста ушпиталили з інсультом. Прогнози лікарів були оптимістичні, але сьогодні його серце перестало битися. В Аргентині оголосили триденну жалобу. Співчуття висловлюють футбольні клуби. Марадона був капітаном у збірній та привів її до перемоги на Чемпіонаті світу 1986 року.

Тоді й отримав прізвисько "Рука Бога", коли пояснив, як йому вдалося забити м'яч. Під час голосування на сайті ФІФА, Марадону визнали найкращим футбольним гравцем 20-го століття.