Музейний скандал: куди поділись гроші на меморіал Революції Гідності [ Редактировать ]
Музей, який на папері. Уже тиждень не вщухає скандал довкола меморіалу Революції Гідності. Невже 100 мільйонів гривень, виділених на будівництво, просто розікрали?
Розслідування ведуть прокурори; СБУ та Нацполіція проводять обшуки. А дирекція музею все заперечує. Які аргументи висуває на свій захист - чула Лариса Зубенко.
Це - Меморіал пам'яті Героїв Небесної Сотні. Ну як "меморіал" - це власноруч створені небайдужими людьми нагадування про полеглих протестувальників. Але згідно з договором між музеєм і підрядником, тут ще у 2019 мали бути встановлені гранітні плити з іменами героїв. А на цьому пустирі - стояти чотириповерхова будівля Музею з прозорими стінами. Та понад сто мільйонів гривень, виділених на будівництво, розікрали, кажуть правоохоронці.
Олег Кіпер, керівник Київської міської прокуратури:
Термін будівництва, який мав завершитися у 2019 році в серпні місяці, взагалі роботи розпочаті не були. тому у 20 році в липні місяці правоохоронними органами було зареєстроване кримінальне провадження, відповідно до адитної служби на рахунках генпідрядчика на той момент було понад 10 млн грн.
Та представники музею Революції Гідності звинувачення в розкраданні коштів - заперечують. Мовляв, 111 мільйонів витратили на закупівлю будматеріалів.
Більшість матеріалів імпортного виробництва і доставка, розмитнення, це все до двох-трьох місяців. І ви бачите, які вироби. Це основі - як я називала - граніт білий 32 млн 350, освітлювальні прилади і я ж кажу, дерева.
Будівельні роботи, каже Наталія Бойків, загальмував ще й арешт земельних ділянок у справі про розстріли на Майдані. Доки слідчі збирали докази - генпідрядник чекав.
Дмитро Цвітненко, юрист Національного музей Революції Гідності:
З цього моменту і до сьогодні постійно і неодноразово ми зверталися до генеральної прокуратури, ДБР, до Міністерства культури, кабміну з поясненнями що, або треба вирішувати ситуацію, бо генпідрядник готовий будувати, кошти підраховані, матеріали придбані і на наступний день після зняття арешту можливо починати будувати меморіал.
Але, як зазначають і в прокуратурі, і в СБУ, навіть після закінчення слідчих дій роботи зі зведення Меморіалу так і не розпочалися. Чому? Відповіді тепер шукають і в самому музеї Революції Гідності, і в будинку директора, і в офісі будівельної компанії-підрядника.
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