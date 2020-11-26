Асоціація футболу оскаржить вирок УЄФА [ Редактировать ]
Асоціація футболу має намір оскаржити вирок УЄФА - щодо зарахування українській збірній технічної поразки. Скандальне рішення головний футбольний орган Європи ухвалив напередодні.
Україні зарахували технічну поразку у футбольному матчі проти Швейцарії у Лізі Націй. Він мав відбутися на полі суперника 17 листопада. Але швейцарська влада його скасувала - через кілька випадків СOVID-19 серед наших гравців. Після технічної поразки українців - саме швейцарська команда має більше очок і залишається в елітному дивізіоні Ліги Націй. Натомість Україна, змушена виступати у Лізі нижчій за рангом.
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Чому збірній України з футболу "впаяли" технічну поразку? Журналіст Костянтин Андріюк виклав свої думки з цього приводу на своїй сторінці у Facebook