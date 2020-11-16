Здание КГГА "заминировали" [ Редактировать ]
В понедельник, 16 ноября, в Киеве "заминировали" здание Киевской городской государственной администрации. Об этом сообщает полиция.
Из здания эвакуировали 1350 человек.
На месте работают правоохранители и сотрудники профильных служб. Здание проверяют на наличие взрывоопасных предметов.
Ранее сообщалось, что в Киеве заминировали два торговых центра.
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