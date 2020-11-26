12-летняя девочка заминировала школу в центре Киева [ Редактировать ]
В Печерском районе Киева школьница "заминировала" учебное заведение. Из здания эвакуировали около 300 человек, сообщает пресс-служба полиции Киева.
25 ноября в полицию поступило сообщение о минировании школы на улице Ивана Кудри. На место происшествия выехали специалисты взрывотехнической службы, кинологи со служебными собаками, следственно-оперативная группа, патрульные, спасатели и врачи.
Из учебного заведения эвакуировали около 300 человек: учеников, учителей и других работников. Эксперты-взрывотехники со служебными собаками тщательно обследовали здание и прилегающую территорию. В результате проверки опасных или взрывных устройств не было обнаружено.
Правоохранители установили, что к ложному сообщению о минировании причастна 12-летняя ученица этого же учебного заведения. Работники ювенальной превенции в присутствии психолога и близких ее родственников опросили девочку.
По факту происшествия начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Полицейские будут ходатайствовать перед судом о назначении школьнице мер воспитательного характера.
Ранее сообщалось, что в Киеве заминировали два торговых центра. Также мы писали о том, что здание КГГА "заминировали".
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