В Печерском районе Киева школьница "заминировала" учебное заведение. Из здания эвакуировали около 300 человек, сообщает пресс-служба полиции Киева.

25 ноября в полицию поступило сообщение о минировании школы на улице Ивана Кудри. На место происшествия выехали специалисты взрывотехнической службы, кинологи со служебными собаками, следственно-оперативная группа, патрульные, спасатели и врачи.

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Из учебного заведения эвакуировали около 300 человек: учеников, учителей и других работников. Эксперты-взрывотехники со служебными собаками тщательно обследовали здание и прилегающую территорию. В результате проверки опасных или взрывных устройств не было обнаружено.

Правоохранители установили, что к ложному сообщению о минировании причастна 12-летняя ученица этого же учебного заведения. Работники ювенальной превенции в присутствии психолога и близких ее родственников опросили девочку.

По факту происшествия начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Полицейские будут ходатайствовать перед судом о назначении школьнице мер воспитательного характера.

Ранее сообщалось, что в Киеве заминировали два торговых центра. Также мы писали о том, что здание КГГА "заминировали".