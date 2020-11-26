Українські фахівці відшукали російські заводи, які виготовляють і постачають на Донбас смертоносні міни. Це підприємство номер 15 у Чапаєвську Самарської области, а також 80 завод у Дніпродзержинську Новгородської області. Про це повідомляє Армія-Інформ.

Передусім ідеться про міни МОН-50 та ПОМ-2. Російські найманці активно застосовують їх на сході України, і цим наражають на небезпеку мирне населення. А спроби провести повноцінне розмінування - постійно блокують.