В Україні назвали російські заводи, які постачають міни на Донбас [ Редактировать ]
Українські фахівці відшукали російські заводи, які виготовляють і постачають на Донбас смертоносні міни. Це підприємство номер 15 у Чапаєвську Самарської области, а також 80 завод у Дніпродзержинську Новгородської області. Про це повідомляє Армія-Інформ.
Передусім ідеться про міни МОН-50 та ПОМ-2. Російські найманці активно застосовують їх на сході України, і цим наражають на небезпеку мирне населення. А спроби провести повноцінне розмінування - постійно блокують.
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