Кабмін схвалив проект бюджету-2021 [ Редактировать ]
Уряд схвалив фінальний проєкт бюджету на 2021 рік. Тепер документ готовий до другого читання. За словами, прем'єр-міністра врахували майже дві з половиною тисячі правок народних депутатів.
Зменшили дефіцит з 6% до п'яти із половиною. А видатки на соціальну, медичну та оборонну сферу навпаки - збільшили.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Бюджет залишається збалансованим та реалістичним до виконання. В цьому році ми очікуємо зростання економіки, що дозволить нам збільшити видатки на медицину, на освіту, на оборону та інші галузі. Доходи проєкту бюджету передбачено на суму 1 трлн 92 млрд грн. Видатки проєкту бюджету передбачено в сумі 1 трлн 328 млрд грн.
Найближчим часом в Україні підвищать ціну на електроенергію для населення. Про це сьогодні повідомив виконувач обов'язків міністра енергетики України - Юрій Бойко. Все через розбалансований ринок - повідомив чиновник. Але якихось конкретних цифр Бойко поки що не називав.
Юрій Бойко, в.о. міністра Енергетики України:
Розуміємо, що задача надзвичайно складна, в умовах коли статки населення об'єктивно постраждали від вимушених карантинних заходів в наслідок пандемії. Зараз якраз останні півтора місяці робота ведеться, над тим, щоб прийняти по цьому проблемному питанні, максимально болючому максимально зважене рішення.
по теме
Параметры бюджета совпадают с оценками специалистов фонда
Постановление принято на заседании правительства
На этой неделе, согласованный с МВФ бюджет на 2021 год внесут повторно в Верховную Раду
Бюджету немає, антикорупційне законодавство "на паузі", податкова реформа за подвійними стандартами - транш МВФ стає дедалі ілюзорнішим