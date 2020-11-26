Уряд схвалив фінальний проєкт бюджету на 2021 рік. Тепер документ готовий до другого читання. За словами, прем'єр-міністра врахували майже дві з половиною тисячі правок народних депутатів.

Зменшили дефіцит з 6% до п'яти із половиною. А видатки на соціальну, медичну та оборонну сферу навпаки - збільшили.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Бюджет залишається збалансованим та реалістичним до виконання. В цьому році ми очікуємо зростання економіки, що дозволить нам збільшити видатки на медицину, на освіту, на оборону та інші галузі. Доходи проєкту бюджету передбачено на суму 1 трлн 92 млрд грн. Видатки проєкту бюджету передбачено в сумі 1 трлн 328 млрд грн.

Найближчим часом в Україні підвищать ціну на електроенергію для населення. Про це сьогодні повідомив виконувач обов'язків міністра енергетики України - Юрій Бойко. Все через розбалансований ринок - повідомив чиновник. Але якихось конкретних цифр Бойко поки що не називав.

Юрій Бойко, в.о. міністра Енергетики України: