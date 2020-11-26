Депутаты Киевского областного совета от "ЗА МАЙБУТНЄ" заявляют о попытках неизвестных проголосовать за нового председателя облсовета вместо отсутствующих на заседании депутатов, избранных от партии "Слуга народа" и "Батькивщина". Об этом говорится в сообщениях на Фейсбук-страницах Натальи Оноприенко-Капустиной и Татьяны Самойленко.



По словам Оноприенко-Капустиной, на заседании 25 ноября пришел человек, который пытался выдать себя за депутата от "Слуги народа" Виктора Шеремета. Однако на законное требование подтвердить свою личность, не захотела показать лицо и был вынужден покинуть помещение. "Отличился коллега от "Слуги народа" Виктор Шеремета. Вместо него пришел человек похожий на его брата, возможно это он и был, экспертизу ни делали, однако мужчина пытался получить бюллетень, чтобы проголосовать за председателя облсовета, и только замечания снять маску перед СМИ и камерой, смутило мужчину и заставило покинуть сессионный зал", - заявила депутат.



А с карточкой депутата от партии "Батькивщина" Руслана Браславского, по словам Натальи Оноприенко-Капустиной, вообще сложилась странная ситуация. В сессионном зале на месте народного избранника сидел и голосовал человек, который внешне совсем не был похожа на депутата. "От "Батькивщины" кнопкодавила карта депутата и автора Конституции ДНР Руслана Браславского, который отсутствовал, а карта - голосовала", - отметила депутат Оноприенко-Капустин.



В подтверждение слов коллеги Татьяна Самойленко выложила ответ на депутатский запрос. В нем напротив фамилии Браславского среди списка депутатов, которые получили карточки для голосования подпись есть, а в списке тех, кто получил бюллетени для голосования за главу облсовета - такой подписи нет. Депутаты от "ЗА МАЙБУТНЄ" объясняют это тем, что при получении бюллетеней у депутатов требовали показать документы и снять защитную маску.



"Надеюсь, что завтра это (обнародование фактов, - ред.) остановит тех, кто желает нарушить регламент. А если не сможет, то ничто не остановит нас обратиться в Генпрокуратуру и публично озвучить грязные схемы, которые из теории перешли в практику, и назвать фамилии кандидатов, кто эти схемы реализует", - отметила Наталья Оноприенко-Капустина.



Напомним, 25 ноября депутаты Киевского областного совета не смогли избрать председателя. За представителя партии "ЗА МАЙБУТНЄ" Ярослава Москаленко было отдано 42 голоса представителей разных политических сил. Ему не хватило одного голоса для победы. Александра Склярова из "Слуги народа" поддержало 38 депутатов. Следующее заседание Киевского облсовета должен состояться 27 ноября.