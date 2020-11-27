В Бомбее, два профессора Индийского Института Технологий, специализирующихся на компьютерном моделировании и физике, разработали модель для того, чтобы понять, как капли коронавируса могут распространять болезни. Передают "Вести".

Стоит отметить, что ученые - Раджниш Бхардвай и Амит Агравал установили, что 99,9% жидкости в каплях коронавируса испаряется за несколько минут, но сам вирус образует пленку на поверхности, похожую на блин.

Поэтому, ученые пришли к выводу, что очень важно как можно чаще дезинфицировать поверхности.

Важно, что пленка полностью испаряется в разное время, в зависимости от материала, на который она попала.

Например, с большой капли на нержавеющей стали и меди за 24 и 16 часов соответственно. Но она может жить более 150 часов в полипропилене.

Ученые также отметили, что тепло, воздушные потоки и влажность влияют на продолжительность жизни вируса.

Напомним, врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о мифах про коронавирус, которые порой могут быть абсурдны.

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