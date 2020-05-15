Коронавирус "превратился" в детальную 3D модель (видео) [ Редактировать ]
Фото: коронавиурс/ Арміяinform
Специалисты по компьютерному моделированию создали объемную копию бактерии COVID-19.
Об этом сообщается на сайте студии Visual Science.
По их словам, с помощью разных цветов созданы белковые структуры и "антенки" SARS-CoV-2, а также "ворованные" клетки организма хозяина.
"Таким образом мы подчеркиваем паразитную и несамостоятельную природу вирусов", - отмечается в сообщении.
Читайте еще, ученые создали мелодический ритм из структур коронавируса. Композиция отражает строение белка.
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