Специалисты по компьютерному моделированию создали объемную копию бактерии COVID-19.

Об этом сообщается на сайте студии Visual Science.

По их словам, с помощью разных цветов созданы белковые структуры и "антенки" SARS-CoV-2, а также "ворованные" клетки организма хозяина.

"Таким образом мы подчеркиваем паразитную и несамостоятельную природу вирусов", - отмечается в сообщении.

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