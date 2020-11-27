В Україні за добу від COVID-19 одужали дев'ять тисяч людей [ Редактировать ]
16218 випадків інфікування коронавірусом зафіксували в Україні минулої доби. Померло 192 людини, одужало майже 9 тисяч.
Найбільше інфікувань на Дніпропетровщині - 1773, далі йде Київ - там півтори тисячі випадків за добу. Вже понад тисяча інфікованих і в Запорізькій області.
У Європі тривають антикарантинні протести. У Франції на демонстрацію вийшли ресторатори. Вони невдоволені рішенням уряду не відкривати заклади харчування до 20 січня.
На допомогу, яку пообіцяла влада, ресторатори не дуже сподіваються. А в Греції невдоволені умовами роботи під час пандемії лікарі. Напередодні вони влаштували кількагодинний загальнонаціональний страйк. Вимагали збільшити зарплату і кількість персоналу.
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