В штате Невада на День благодарения молодая пара на улице расстреливала случайных прохожих.

Мужчина в возрасте от 20 до 30 лет и 20-летняя женщина разъезжали по городу на автомобиле и беспорядочно палили по людям. В результате инцидента погиб мужчина, а также 4 получили ранения. Врачи дают положительный прогноз.

Отмечается, что подозреваемых задержали сотрудники Департамента общественной безопасности по несвязанным обвинениям. Мотивы преступления устанавливаются.

Ранее мы писали, что Во Франции вблизи церкви из дробовика расстреляли священника. Пострадавший был доставлен в больницу с опасными для жизни огнестрельными ранениями.