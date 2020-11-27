Верховна Рада отримала на розгляд проект бюджету на 2021 рік [ Редактировать ]
Доопрацьований проект закону про державний бюджет надійшов на розгляд Верховної Ради. Попередньо кошторис погодили в уряді. Дефіцит складає 236 мільярдів гривень. Цей показник був ще більшим, але його зменшили на вимогу Міжнародного валютного фонду.
Схвалити документ депутати мають у другому читанні. Коли це станеться - наразі невідомо. Найближча сесія запланована на початок грудня. Раніше в уряді повідомили, що МВФ погодився надати Україні транш - після коригування показників у держбюджеті.
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