Доопрацьований проект закону про державний бюджет надійшов на розгляд Верховної Ради. Попередньо кошторис погодили в уряді. Дефіцит складає 236 мільярдів гривень. Цей показник був ще більшим, але його зменшили на вимогу Міжнародного валютного фонду.

Схвалити документ депутати мають у другому читанні. Коли це станеться - наразі невідомо. Найближча сесія запланована на початок грудня. Раніше в уряді повідомили, що МВФ погодився надати Україні транш - після коригування показників у держбюджеті.