На Хмельниччині працівник тюрми збив на "зебрі" двох жінок

Наїзд на двох пішоходів у центрі Шепетівки зафіксували камери відеоспостереження - на кадрах видно, як автівка, не гальмуючи, на повній швидкості збиває двох жінок на пішохідному переході