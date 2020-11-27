На Кіровоградщині військові на вантажівці збили дорожніх робочих [ Редактировать ]
Двоє людей загинули внаслідок аварії на Кіровоградщині, де машина військових влетіла в шляховиків. ДТП сталася неподалік села Вільшанка, Новоархангельського району.
На той момент бригада дорожньої служби стелила асфальт на цій ділянці шляху. Військовий автомобіль МАЗ врізався в машину для укладання асфальту. Двоє робітників загинули на місці, ще один зазнав травм. Обставини ДТП з'ясовують.
по теме
Водій їхав з високою швидкістю, а пішохід вибіг на дорогу на червоний сигнал світлофору
Наїзд на двох пішоходів у центрі Шепетівки зафіксували камери відеоспостереження - на кадрах видно, як автівка, не гальмуючи, на повній швидкості збиває двох жінок на пішохідному переході
Наїзд на двох пішоходів у центрі Шепетівки зафіксували камери відеоспостереження - на кадрах видно, як автівка, не гальмуючи, на повній швидкості збиває двох жінок на пішохідному переході
13 листопада таксі вилетіло на автобусну зупинку і врізалося в кіоск - двоє людей загинули, ще двоє потрапили до лікарні
Машина належить одному з популярних сервісів таксі і працювала, мабуть, нелегально, без реєстрації та професійної страховки. Скільки часу водій провів за кермом?