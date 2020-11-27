Вимагали збільшити зарплату і кількість персоналу, з огляду на підвищене навантаження

У Європі тривають антикарантинні протести. У Франції на демонстрацію вийшли ресторатори. Вони невдоволені рішенням уряду не відкривати заклади харчування до 20 січня.

На допомогу, яку пообіцяла влада, ресторатори не дуже сподіваються. А в Греції невдоволені умовами роботи під час пандемії - лікарі.

Напередодні вони влаштували кількагодинний загальнонаціональний страйк. Вимагали збільшити зарплату і кількість персоналу, з огляду на підвищене навантаження.