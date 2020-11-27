Лікарі Греції вийшли на протест [ Редактировать ]
У Європі тривають антикарантинні протести. У Франції на демонстрацію вийшли ресторатори. Вони невдоволені рішенням уряду не відкривати заклади харчування до 20 січня.
На допомогу, яку пообіцяла влада, ресторатори не дуже сподіваються. А в Греції невдоволені умовами роботи під час пандемії - лікарі.
Напередодні вони влаштували кількагодинний загальнонаціональний страйк. Вимагали збільшити зарплату і кількість персоналу, з огляду на підвищене навантаження.
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У Франції на демонстрацію вийшли ресторатори. Вони невдоволені рішенням уряду не відкривати заклади харчування до 20 січня. На допомогу, яку пообіцяла влада, ресторатори не дуже сподіваються
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