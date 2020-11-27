Бойовики тричі порушили перемир'я на Донбасі [ Редактировать ]
До ситуації на східному фронті - там проросійські бойовики й далі порушують перемир'я. Три ворожих атаки зафіксували вже сьогодні.
Вночі ворог відкрив вогонь з гранатомета і кулемета біля Авдіївки. Зранку - провокував українське військо поблизу Опитного, а ближче до полудня атакував у районі Шумів.
Минулої доби російські найманці двічі порушили режими тиші. Вогню у відповідь наші солдати не відкривають. Втрат серед українських оборонців за добу не було.
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