До ситуації на східному фронті - там проросійські бойовики й далі порушують перемир'я. Три ворожих атаки зафіксували вже сьогодні.

Вночі ворог відкрив вогонь з гранатомета і кулемета біля Авдіївки. Зранку - провокував українське військо поблизу Опитного, а ближче до полудня атакував у районі Шумів.

Минулої доби російські найманці двічі порушили режими тиші. Вогню у відповідь наші солдати не відкривають. Втрат серед українських оборонців за добу не було.