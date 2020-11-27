Майже всі розмови тепер про локдаун. Якщо ще місяць тому вважалося, що повний карантин - це варіант неможливий, бо вб'є економіку, то тепер політики заспокоїлись, порахували збитки і вирішують - коли ж закривати країну.

Звертаємо вашу увагу: питання не в тому, чи буде локдаун, а лише в тому, коли - він буде. Оптимістичний варіант - після Нового року, буквально одразу - з першого січня і на три тижні.

Реалістичніше - десь ближче до свят. У владі кажуть: подивляться на зростання кількості інфікувань. А цей показник постійно "зашкалює" - ось за минулу добу вже 16 тисяч.

Отже, чи будуть у нас свята? Та якими вони будуть?

Викрадачі Різдва! Або Новий рік під замком. Локдаун - під ялинку чи вже після свят? Як українці проводжатимуть 2020 і зустрічатимуть наступний - сьогодні з цим суцільна невизначеність.

Але точно можна сказати ось так уже не буде. Веселі гуляння на ярмарках, корпоративи та пишні банкети в ресторанах цьогоріч доведеться забути.

Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України:

Локдаун нужно вводить немедленно.

Та чи введуть? Коли і наскільки? І головне - якими будуть обмеження на свята? В Офісі Президента кажуть: локдаун - можливий, але як крайній захід. У МОЗ трохи конкретизують: кажуть - все буде залежати від заповненості ліжко-місць в лікарнях. Урядовці радяться з лікарями та регіонами - і чекають... ефекту від карантину вихідного дня. Сподіваються - він буде за тиждень.

Сергій Трахачов, голова Асоціації рестораторів:

Планування зараз відбувається "тиждень на тиждень".

Антон Рудич, президент Української асоціації турагентств:

Люди покупают "сейчас на сейчас".

Микола Міщанин, керівник туристичного комплексу:

На даний момент у нас плани святкувати Новий рік у Колибі.

Міжгірщина. Село Річка. Свіже повітря, гори - неймовірні краєвиди. Тут уже 6 рік комплекс зустрічає гостей на Новий рік. Є і котеджні будиночки, і апартаменти, і чани, і ресторан. Та зараз немає єдиного - туристів.

Микола Міщанин, керівник туристичного комплексу:

Цей ресторан на даний момент пустує, у зв'язку з коронавірусом він давно не бачив людей.

Через карантин - персонал у відпустці. Але до Нового року. Бо святу таки бути - вже замовлені майже всі номери.

Наталія Могорита, адміністраторка туристичного комплексу:

На 80% наш об'єкт уже повністю проданий. Але все одно гості бояться, турбуються.

Двічі більше роботи чекає на покоївок. Адже карантинні вимоги ніхто не відміняв. Прибирання ретельніші, у номерах невід'ємний атрибут інтер'єру - антисептик. Закупили одноразовий посуд, змінний одяг для персоналу.

Наталія Могорита, адміністраторка туристичного комплексу:

Покажу вам, як виглядає будиночок на двох. У нас є парові станки, через які ми пропускаємо рушнички. Також стараємося хоча б раз в тиждень подушки та ковдри віддавати до хімчистки. До в нас мінімальний тиждень перебування на новорічну ніч - 5 діб.

Та що ж саме новорічною ніччю - чи стане вона дійсно казковою? Планів багато. Ялинка - буде. Та як святкуватимуть - поки не знають.

Микола Міщанин, керівник туристичного комплексу:

Як було завжди: новорічний стіл все гарно музика. Але є і форсмажорні обставини: якщо цього не дозволять, то як ми бачимо, ми маємо такі будиночки - між ними по три метри і новорічна ніч буде проходити в такому режимі.

Тож поки тут, як і в сотнях інших готелів і комплексів чекають - на рішення з Києва.

А ті українці, які будь-яким локдаунам на зло прагнуть свята - йдуть... в турагенції. За квитком у літо.

Антон Рудич, президент Української асоціації турагентств:

Это самое разумное, что сейчас можно сделать. Зачем сидеть в серую погоду, особенно под дождем с потоком негативной информации? Лучше выехать в солнечный Египет.

Та й ціни зараз привабливі. Проте, сміливців не багато. Якщо торік у цей час був пік новорічних бронювань у заморські готелі, зараз - штиль. Бо карантинна невизначеність - не лише в Україні.

Антон Рудич, президент Української асоціації турагентств:

Люди покупают "сейчас на сейчас". Все очень зависит от того, как будут развиваться события, и что будет говорить наше правительство. Мы надеемся, что в случае локдауна аеропорт не будет закрыт выездной, а вот внутренний - тут могут быть вопросы.

Якщо ж за кордон - страшно, на вітчизняні курорти чомусь не тягне, а свята хочеться - тоді дорога до ріелторів. Зараз українці (переважно молодь) активно бронює квартири та будинки за містом для гулянь компаніями, бо чи працюватимуть ресторани у новорічну ніч - велике питання.

Сергій Трахачов, голова Асоціації рестораторів:

Хтось домовляється, але не приймає передоплату, хтось приймає передоплату, але домовляється, що вона буде повернена.

Карантин вихідного дня обійшовся вже ресторанному бізнесу України у 5 млрд. грн.

Сергій Трахачов, голова Асоціації рестораторів:

Це означає, що щонайменше півтора млрд. грн. не доотримали зарплатні наші працівники, щонайменше 2 млрд. грн. недоотримали обороту наші постачальники.

Тож ресторатори, певно, як ніхто, чекають визначеності і з локдауном. Бо для різдвяних і новорічних свята - найбільш "ситий" час. І якщо їх доведеться провести вдома, то чимало ресторанів і не відкриють свої двері вже до весни.

Ігор Добруцький, засновник етнокультурного проєкту "FolkUkraine":

Цього разу ми зробимо так, щоб в нас був просто святковий настрій.

Чай, кава, глінтвейн і сувеніри. Але все - на дистанції. Коли і який би карантин не оголосили - у столиці вуличне свято таки буде. (Хоча деякі інші українські міста від цього відмовилися). Цьогорічний різдвяний ярмарок розтягнеться на кілометри. А от на площі, замість традиційних концертів - фонова музика и ніяких масових гулянь.

Поки в Україні ворожать - бути чи не бути локдауну, у Європі ясності більше. У подарунок - карантинні обмеження там... трохи послаблять. І людям на радість, і підприємцям - на прибуток.