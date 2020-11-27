А от ще одна спекуляція на здоров'ї, яка може викликати тільки обурення. Українській футбольній збірній присудили технічну поразку у "Лізі націй" без жодної провини!

Наші мали грати зі Швейцарією, але матч не відбувся. Напередодні кілька українців отримали позитивні тести на COVID-19. І хоча в українській збірній залишалось достатньо здорових гравців і наші наполягали на тому, що матч має відбутись, головний лікар кантону Люцерн відправив команду на карантин.

Згодом виявилось ще й те, що частина з позитивних тестів українців були помилково-позитивними. В подібних випадках можуть бути різні рішення. Гру могли б перенести, або за допомогою жеребкування, могли б визначити і формальний результат матчу - 1:0, 0:0 чи 0:1. Або справді присудити поразку одній з команд, якщо її провина у зриві гри справді є.

У даному випадку, в українців провини не було. Наші могли грати. Тому присуджені 0:3 є точно несправедливими. Тому, оце неспортивне рішення далі буде розглядатись спортивним арбітражем у Лозанні.