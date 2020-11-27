Мало було поганих новин? Ось ще одна - від Міністерства енергетики. Хочуть підвищити тариф на електрику. Наскільки - поки не зрозуміло. Кажуть: кілька місяців працюють над тим, як зробити більший тариф, але не вдарити аж надто боляче по суспільству.

Мотивація в тому, що "тарифи для населення і для промисловості у нас аж надто різні, і підприємства дотують людей".

Хоча виникає питання: куди ж ще підвищувати тарифи, якщо і так за комуналку у нас люди заборгували вже більше 50 мільярдів гривень? Тож, подивимось, як далеко зайде чергова тарифна пропозиція від чиновників.

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Але готуйтесь ще й до того, що податки можуть зрости! Зокрема, на нерухомість. Насправді це дуже чутливо - від кожної "коми" в законі може залежати, чи не доведеться віддавати останнє - просто за невеличку квартиру. Кому загрожує ще й ця ідея?

Платитимуть - усі! В Україні хочуть змінити податок на нерухомість.

Анатолій Топал, віцепрезидент Асоціації професійних управителів нерухомістю:

Готуйте свої гаманці. Бо вас роздягнуть ще й на цей податок.

Рахувати його планують від вартості об'єкту, а не від площі, як це роблять зараз.

Павло Федорів, експерт аналітичного центру Cedos:

Той податок на нерухомість, який був введений у нас - він був введений вже після 2013 року і сформований таким чином, щоб більшість людей його не платили. В нас обкладається не вартість житла, а площа. Більше того, існує податкова пільга. Для квартир - це 60 метрів квадратних.

Приміром, зараз квартира до 60 квадратів і будинок до 120 податком не обкладаються, але за кожен зайвий метр потрібно платити приблизно по 75 гривень.

На практиці виходить, що власник житла на Хрещатику площею 70 кв. і такої ж квартири умовно в маленькому містечку Житомирщини платять однакову суму - 750 грн за десять "зайвих" метрів.

Данило Гетьманцев, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики:

Очевидно, що вартість двох об'єктів в різних районах відрізняється економічно. А податкове навантаження на платників - однакова, що є далеким від поняття справедливості.

У Мінфіні теж не проти змін.

Сергій Марченко, міністр фінансів України:

В цілому, я цю історію підтримую, тому що на сьогодні в Україні ринок нерухомості майже не оподатковується. Змінювати підхід треба однозначно.

Тож тепер розщедритись прийдеться навіть власникам крихітного житла. Ставку пропонують 0,2 проценти від вартості. Щороку. До процесу залучать владу на місцях, а за основу візьмуть кадастровий реєстр. Перевірять вартість житла кожного українця і надішлють квитанції тим, у кого "дорогі" квартира чи будинок.

Павло Федорів, експерт аналітичного центру Cedos:

Скажімо, ми маємо квартиру не біля метро, яка коштує 10 тисяч доларів. Місто збудувало поряд станцію метро, тепер вона коштує уже 15 тисяч доларів. Сам власник помешкання не вклався пропорційно більше ніж решта людей, але його багатство зросло в півтора раза. Очевидно, що цей податок буде пробувати вловити це.

Та на цей новий підхід уже обвалився шквал критики. Бо під податок підпадають і гуртожитки, і дитячі будинки, і навіть аварійне житло. Хто за це платитиме? Це по-перше. І по-друге: хто і як оцінюватиме ваше житло?

Анатолій Топал, віцепрезидент Асоціації професійних управителів нерухомістю:

Вже "вангую", що багато квартир на Печерських пагорбах стануть власністю пенсіонерів, і будуть коштувати чи не в ціну двокімнатної "хрущівки".

Депутати ж пропонують масово оцінювати нерухомість кожні п'ять років і нарікають, що через відсутність повноцінного реєстру - держскарбниця цього року недоотримала близько 2 мільярдів гривень. А експерти пояснюють, що прив'язка податку до вартості об'єкту означатиме, що збір щороку зростатиме.

Анатолій Топал, віцепрезидент Асоціації професійних управителів нерухомістю:

Я розумію, що треба кошти, але про людей треба думати. Якщо людина має місяць працювати, щоб заплатити вам податок тільки на нерухомість, за яку він вже сплатив, коли придбавав її, за яку він платить не зрозуміло якому ЖКГ, сам повинен утримувати, сам захищати - ще й податок платити?

Нову формулу Україна списала у країн Заходу. У більшості європейських країн податки на нерухомість мають сплачувати усі й щороку. Нараховується він за прогресивною шкалою. Чим дорожчі апартаменти - тим круглішу суму доведеться за них викласти.

Павло Федорів, експерт аналітичного центру Cedos:

Податок на нерухомість в європейських країнах звичай є одним з джерел поповнення місцевих бюджетів, бо він легкий в адмініструванні - досить складно заховати землю і нерухомість. Він справедливий по відношенню до того, хто чим володіє.

Якщо нерухомість дорога - ставки ростуть. Кіпр, приміром, стягує від 4 до 7% від оціночної вартості житла. А за те, що коштує понад 800 тисяч євро, доведеться заплатити 8%. Те ж саме стосується купівлі нерухомості. За будинок у мільйон євро в Бельгії нарахують податок понад 11%, в Іспанії - 8, а у Франції, Хорватії, Німеччині - 5.

Українцям "світить" від 0,2 до 1,5 процента. І хоча в парламенті зміни ще не презентували, в тому що їх ухвалять - мало хто сумнівається.

Анатолій Топал, віцепрезидент Асоціації професійних управителів нерухомістю:

Обіцяють, що він буде йти в пакеті інших законодавчих ініціатив і його "одобрямс" - буде пакетом.

Утім наступного року за нерухомість доведеться платити ще за нинішнім законом - зміни запрацюють не раніше 2022 року.