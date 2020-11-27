У п'ятницю, 27 листопада, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" заступник міністра фінансів України Роман Єрмоличев розповів про те, чи є в Україні бюджетна криза.

"Бюджетної кризи ніякої немає і це дійсно фейк, який народжується різними політичними силами. Дійсно є деяка затримка з платежами. В чому вона полягає? Останні місяці зазвичай головні розпорядники під кінець року починають використовувати кошти, які зекономили за цей період. Наприклад, на відрядження або з комунальних платежів. Вони починають перекидати ці кошти на будь-що. На придбання меблів, комп'ютерів і все інше. На сьогодні ми зайняли таку жорстку позицію як Міністерство фінансів про те, що це речі не пріоритетні для бюджету і вони до кінця року не будуть здійснені", - розповідає чиновник.

Крім того, заступник міністра додав: "Всі видатки по захищеним статтям: пенсії, зарплати, соціальні виплати - вони будуть проведені до кінця року у повному обсязі і ніяких затримок із захищеними статтями видатків не буде... Незахищені видатки - це дійсно ті видатки, які непріоритетні. І, знову ж таки, коли головний розпорядник доводить пріоритетність цих видатків і їх дійсно треба здійснити, - казначейство це проводить до кінця року".