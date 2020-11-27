В Киеве вспыхнул дом: есть угроза распространения огня [ Редактировать ]
Утром в пятницу, 27 ноября, на улице Пржевальского в Соломенском районе столицы случился пожар. На территории частной усадьбы горит крыша 3-этажного жилого дома на площади 200 кв. м.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Во время тушения пожара спасатели вынесли четыре газовых баллона, чем предотвратили возможный взрыв.
"Есть угроза распространения (огня, - ред.) на рядом расположенные здания. Ликвидация пожара продолжается", - говорится в сообщении.
На месте задействованы 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 38 человек личного состава.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Одессе случился масштабный пожар на автостоянке.
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