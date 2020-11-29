Возле офиса политической партии в столице прогремел взрыв. Правоохранители открыли уголовные производства.

Рвануло возле общественной приемной лидера политической силы. Полиция подозревает, что взорвалась граната.

Сегодня ночью в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о вероятном взрыве возле одного из помещений на ул. Зои Гайдай. На месте происшествия правоохранители установили, что у общественной приемной лидера одной из политических партий произошел взрыв вероятно гранаты. Пострадавших нет. В результате взрыва частично поврежден забор и двери дома.

Отмечается, что на месте происшествия работали эксперты и обнаружили металлические фрагменты. Открыто 2 уголовных дела по факту хулиганства и незаконного обращения с оружием и боеприпасами.

Ранее мы писали, что в Одесской области 17-летний пастух подорвался на гранате. Трагедия произошла вечером 24 ноября в пгт Сараты.