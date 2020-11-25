Под Одессой любопытный пастух подорвался на гранате (фото) [ Редактировать ]
Источник: region.center
В Одесской области 17-летний парень нашел гранату, которая взорвалась у него в руках. Об этом сообщает областная полиция.
Трагедия произошла вечером 24 ноября в пгт Сараты. На окраине населенного пункта парень пас скот и забрел на территорию местной фермы.
Любопытный юноша залез в стоящую там грузовую "Газель", где нашел гранату. К несчастью, она взорвалась прямо у него в руках.
17-летний парень получил осколочные ранения с частичной ампутацией руки. Сейчас он находится в реанимационном отделении районной больницы.
Полицейские, которые прибыли на вызов, установили, что у парня в руках взорвалась граната РГД-5.
Как оказалось, несколько дней назад нашел в поле местный пастух. От греха подальше он решил спрятать ее в свою машину.
Полиция открыла уголовное дело по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".
Кто виноват в трагедии установит следствие.
Ранее сообщалось, что в Харькове мужчина с гранатой защищал квартиру от обыска.
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