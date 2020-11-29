Министр здравоохранения Украины Максим Степанов, 29 ноября заявил, что в Украине начнут проверку оборудования в медучреждениях, после трагедии во Львове. Об этом Степанов написал в Facebook.

"Из-за отключения электроснабжения в Жовковской районной больнице двое пациентов, находившихся на аппаратах искусственной вентиляции легких, умерли. Врачи боролись за их жизни с помощью мешка Амбу. Однако спасти, к сожалению, не удалось", – написал Степанов.

Министр также отметил, что в больнице были аварийные дизель-генераторы, но они автоматически не включились.

Также он отметил, что на место ЧП срочно направлена ​​комиссия, чтобы выяснить все обстоятельства

На место срочно направлена ​​комиссия, чтобы выяснить все обстоятельства. Также проверки оборудования будут проведены во всех больницах по всей стране. Такие ситуации недопустимы. Работу комиссии буду держать на личном контроле

Напомним, во Льовове два пациента с СOVID-19, находящихся в реанимации больницы, умерли после отключения света, что привело к выходу из строя аппаратов ИВЛ.