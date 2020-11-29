"После трагедии во Львове, в Украине проверят оборудование во всех медучреждениях" - Степанов [ Редактировать ]
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов, 29 ноября заявил, что в Украине начнут проверку оборудования в медучреждениях, после трагедии во Львове. Об этом Степанов написал в Facebook.
"Из-за отключения электроснабжения в Жовковской районной больнице двое пациентов, находившихся на аппаратах искусственной вентиляции легких, умерли. Врачи боролись за их жизни с помощью мешка Амбу. Однако спасти, к сожалению, не удалось", – написал Степанов.
Министр также отметил, что в больнице были аварийные дизель-генераторы, но они автоматически не включились.
Также он отметил, что на место ЧП срочно направлена комиссия, чтобы выяснить все обстоятельства
На место срочно направлена комиссия, чтобы выяснить все обстоятельства. Также проверки оборудования будут проведены во всех больницах по всей стране. Такие ситуации недопустимы. Работу комиссии буду держать на личном контроле
Напомним, во Льовове два пациента с СOVID-19, находящихся в реанимации больницы, умерли после отключения света, что привело к выходу из строя аппаратов ИВЛ.
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