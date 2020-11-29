Мужчина вернулся домой через несколько дней после своей кремации/фото: metronews

В индийском районе Парганас мужчина вернулся домой спустя несколько дней после того, как семья кремировала якобы его тело, передает NDTV.

По данным телеканала, 75-летний мужчина был госпитализирован с положительным тестом на коронавирус. Через два дня семье пациента сообщили о его смерти, а затем и выдали тело якобы умершего родственника.

Стоит ометить, что тело погибшего находилось в полиэтиленовом пакете в связи с мерами безопасности из-за коронавируса, семья не смогла разглядела лица покойного, после чего умершего кремировали.

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Но через несколько дней родственникам умершего сообщили радостную новость - позвонили из больницы и попросили забрать выздоровевшего родственника.

Сын "воскресшего" отметил, что вся их семья была конечно же шокирована и удивлена новостью, а также он добавил, что они понятия теперь не имеют, кого кремировали.

Мы шокированы и удивлены. Мы привезли отца домой и теперь не знаем, кого кремировали.

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