В Николаеве земля "похоронила" рабочих в траншее (видео) [ Редактировать ]
В Николаеве во время работ в траншее людей засыпало землей. Об этом сообщают Новости-N.
Под завалом оказались двое рабочих, одного из которых уже достали спасатели и доставили в больницу с легкими травмами.
Отмечается, что второй мужчина все еще находится в опасности под землей на глубине 6 метров. Его частично придавило обвалившейся бетонной плитой. Для спасения пострадавшего необходима спецтехника.
Читайте также, в Киеве 10-летнюю девочку засыпало песком на пляже. Ребенка вытащили после провел под горой земли более 2 минут.
по теме
Пострадавший занимался садовыми работами
Мужчине разбили голову
Рятувальники провели профілактичні рейди на узбережжях та нагадали правила поведінки у перехідний осінньо-зимовий період.
Столкнулись автомобили Deawoo Lanos и ВАЗ-2107