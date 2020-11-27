В Николаеве во время работ в траншее людей засыпало землей. Об этом сообщают Новости-N.

Под завалом оказались двое рабочих, одного из которых уже достали спасатели и доставили в больницу с легкими травмами.

Отмечается, что второй мужчина все еще находится в опасности под землей на глубине 6 метров. Его частично придавило обвалившейся бетонной плитой. Для спасения пострадавшего необходима спецтехника.

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