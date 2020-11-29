В Минске скопилась военная техника и силовики (видео) [ Редактировать ]
В центр беларуской столицы Минска заехали колонны автозаков и правоохранителей. Устанавливаются ограждения для сдерживания протестов.
Утром в городе начали скапливаться граждане для проведения цепи солидарности. Со своей стороны, полицейские привезли спецтехнику и водометы. Стелла независимости окружена металлическим забором.
Фото: Tut.by
Отмечается, что в разных частях города фиксируют отключение мобильного интернета и закрытия станций метро. Правоохранители начали активные действия по задержанию участников протеста.
Читайте также, в Минске вышли на акцию протеста пенсионеры и медики. Несмотря на призывы силовиков, митингующие прошли привычным маршрутом, обходя дом КГБ и ГУМ.
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