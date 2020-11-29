В центр беларуской столицы Минска заехали колонны автозаков и правоохранителей. Устанавливаются ограждения для сдерживания протестов.

Утром в городе начали скапливаться граждане для проведения цепи солидарности. Со своей стороны, полицейские привезли спецтехнику и водометы. Стелла независимости окружена металлическим забором.

Фото: Tut.by

Отмечается, что в разных частях города фиксируют отключение мобильного интернета и закрытия станций метро. Правоохранители начали активные действия по задержанию участников протеста.

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