Лукашенко публично оскорбил Тихановскую (видео) [ Редактировать ]
Александр Лукашенко на встрече с врачами публично оскорбил Тихановскую, назвав ее "лохушкой", а ее соратников - "беглыми политика". Об этом сообщает МК.
Также Лукашенко заявил, что его спецслужбы перехватили запись закрытой пресс-конференции, в которой участвовали эти "беглые политики."
"И вот там Светлана говорит: "Мужики, ну что вы от меня хотите? Вы же понимаете, что я ничего не решаю", – зачитал Лукашенко цитату.
Стоит отметитьт, что Лукашенко заявил, что он точно знает, что Тихановская ничего не решает, и что якобы на Западе убедили всех, что выборы в Беларуси были сфальсифицированы.
Как ранее сообщалось, Лукашенко на встрече с коллективом одной из больниц Минска обвинил Украину в намерении "душить" Беларусь.
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