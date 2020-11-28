Александр Лукашенко на встрече с врачами публично оскорбил Тихановскую, назвав ее "лохушкой", а ее соратников - "беглыми политика". Об этом сообщает МК.

Также Лукашенко заявил, что его спецслужбы перехватили запись закрытой пресс-конференции, в которой участвовали эти "беглые политики."

"И вот там Светлана говорит: "Мужики, ну что вы от меня хотите? Вы же понимаете, что я ничего не решаю", – зачитал Лукашенко цитату.

Стоит отметитьт, что Лукашенко заявил, что он точно знает, что Тихановская ничего не решает, и что якобы на Западе убедили всех, что выборы в Беларуси были сфальсифицированы.

Как ранее сообщалось, Лукашенко на встрече с коллективом одной из больниц Минска обвинил Украину в намерении "душить" Беларусь.

Читайте также, Лукашенко пообещал уйти в отставку, но отметил, что н"езнакомому президенту страну отдавать нельзя".