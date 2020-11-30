Австралію накрило рекордною спекою [ Редактировать ]
Найспекотнішим за всю історію спостережень видався нинішній листопад для жителів Сіднея. Протягом останніх днів синоптики фіксують температуру під 40. За місяць випала лише половина від норми опадів.
По всьому штату Новий Південний Вельс подекуди спалахує сухостій. Минуле австралійське літо теж було спекотним і запам'яталося наймасштабнішими пожежами в історії країни.
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