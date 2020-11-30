Кількість інфікованих коронавірусом у світі наближається до 63 мільйонів. Лише за останню добу зафіксували понад 440 тисяч нових заражень. Майже половина з них у США. Збільшується число інфікованих і в Європі.

У Німеччині мільйон хворих на ковід, до таких цифр підходить і Польща - 985 тисяч. Та є країни, де ситуація покращується.

Наприклад, у Бельгії кількість позитивних тестів на коронавірус за тиждень упала на 42 %, а Чехія послаблює карантинні обмеження на різдвяні свята. Втім Канада навпаки - продовжила заборону на в'їзд для іноземців до 21 січня.