Польща наближається до мільйона хворих на COVID-19 [ Редактировать ]
Кількість інфікованих коронавірусом у світі наближається до 63 мільйонів. Лише за останню добу зафіксували понад 440 тисяч нових заражень. Майже половина з них у США. Збільшується число інфікованих і в Європі.
У Німеччині мільйон хворих на ковід, до таких цифр підходить і Польща - 985 тисяч. Та є країни, де ситуація покращується.
Наприклад, у Бельгії кількість позитивних тестів на коронавірус за тиждень упала на 42 %, а Чехія послаблює карантинні обмеження на різдвяні свята. Втім Канада навпаки - продовжила заборону на в'їзд для іноземців до 21 січня.
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