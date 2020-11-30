По состоянию на понедельник, 30 ноября, в Украине зарегистрировано 732 625 случаев коронавируса. За сутки заразились 9 946 человек.

За время пандемии скончались 12 327 человек (+114 за сутки). Также выздоровели 345 149 человек (+5 771 за сутки).

За сутки заболели 570 детей и 360 врачей. Сделано 26 290 ПЦР-теста и 5 611 ИФА-теста.



Больше всего случаев зарегистрировано в Киеве (1 460), Днепропетровской (1 138), Одесской (818), Запорожской (725) и Киевской (691) областях.

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