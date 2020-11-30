С понедельника, 30 ноября, Украина начинает закупки тестов на антиген для определения коронавируса. Средства на это уже разблокированы. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на селекторном совещании у президента.

На совещании обсудили последние данные относительно развития ситуации с коронавирусом. В частности, с сегодняшнего дня разблокированы средства на приобретение тестов на антиген и начинается их закупка.

По словам Степанова, при отсутствии семейного врача или невозможности встречи с ним украинцы могут обратиться на созданную "горячую линию" Минздрава, где они получат консультацию. При необходимости к ним выедет мобильная бригада.

Напомним, эпидемия коронавируса в Украине продолжает набирать обороты. В Министерстве здравоохранения рассказали, когда цифра зараженных "перевалит" за миллион.

Ранее ВОЗ сделала заявление по вакцинам от коронавируса. А глава ВОЗ Тедос Аданом Гебеесус заявил, что вакцина сможет остановить пандемию коронавирусной инфекции. Тем временем, из коронавирусного фонда Украины использовали более 60% средств.

Напомним, что у президента рассматривают введение комендантского часа для снижения темпов распространения COVID-19.

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