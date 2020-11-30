"Украина закупает тесты на антиген" - Степанов [ Редактировать ]
С понедельника, 30 ноября, Украина начинает закупки тестов на антиген для определения коронавируса. Средства на это уже разблокированы. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на селекторном совещании у президента.
На совещании обсудили последние данные относительно развития ситуации с коронавирусом. В частности, с сегодняшнего дня разблокированы средства на приобретение тестов на антиген и начинается их закупка.
По словам Степанова, при отсутствии семейного врача или невозможности встречи с ним украинцы могут обратиться на созданную "горячую линию" Минздрава, где они получат консультацию. При необходимости к ним выедет мобильная бригада.
Напомним, эпидемия коронавируса в Украине продолжает набирать обороты. В Министерстве здравоохранения рассказали, когда цифра зараженных "перевалит" за миллион.
Ранее ВОЗ сделала заявление по вакцинам от коронавируса. А глава ВОЗ Тедос Аданом Гебеесус заявил, что вакцина сможет остановить пандемию коронавирусной инфекции. Тем временем, из коронавирусного фонда Украины использовали более 60% средств.
Напомним, что у президента рассматривают введение комендантского часа для снижения темпов распространения COVID-19.
Также смотрите Топ-4 признака того, что вы переболели коронавирусом.
по теме
Чому, попри обмеження, в Україні знов зафіксували ковідний антирекорд?
В п'ятницю, 27 листопада, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" економічний експерт Тетяна Острікова задала питання міністру охорони здоров'я Максиму Степанову
У п'ятницю, 27 листопада, член політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Андрій Спаський під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" запропонував зробити вакцину доступною
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив: жорсткий карантин може суттєво поліпшити епідситуацію в Україні
У лідерах антистатистики незмінно - столиця, Дніпропетровська, Одеська, Запорізька та Київська області