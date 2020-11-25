Сколько украинцев "попадут в плен" коронавируса до конца года [ Редактировать ]
Эпидемия коронавируса в Украине продолжает набирать обороты. На данный момент в стране насчитывается более 660 тысяч зараженных человек. В Министерстве здравоохранения россказни, когда цифра "перевалит" за миллион.
Украинские ученые утверждают, что:
- На конец ноября может быть 381 589 активных больных.
- К концу ноября заболеет примерно 743 826 украинцев.
- К 20 декабря в Украине будет насчитываться уже более миллиона больных.
- К концу года показатель может вырасти примерно до 550 000.
Если говорить о выздоровевших, то до конца ноября может вылечиться 349588 человек, а ко второй половине декабря – почти 600 000.
Ранее ВОЗ сделала заявление по вакцинам от коронавируса. А глава ВОЗ Тедос Аданом Гебеесус заявил, что вакцина сможет остановить пандемию коронавирусной инфекции. Тем временем, из коронавирусного фонда Украины использовали более 60% средств.
Напомним, что у президента рассматривают введение комендантского часа для снижения темпов распространения COVID-19.
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