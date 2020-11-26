Коронавирус постепенно атакует жителей Украины. Однако есть такие, которые никогда не заболеют этой болезнью. Это люди, склонные к частым простудам. У них вырабатываются Т-клетки, которые способствуют защите от COVID-19. Об этом сообщил израильский врач Борис Бриль.

Т-клетки вырабатывают антитела. Но это все теории. Если мы посмотрим людей, которые много путешествовали, то таких людей будет меньше среди заболевших коронавирусом.

Медик предположил, что люди, которые часто болели простудными заболеваниями, меньше рискуют подцепить коронавирус. Это связано с тем, что в разных странах они столкнулись со множеством вирусов и бактерий.

Конечно! А знаете, почему, когда дети болеют, то ничего плохого в этом нет? Нет ничего плохого в том, когда маленькие дети, извиняюсь, лижут пол. Знаете, для чего они это делают? Чтобы защитить себя, чтобы заработал иммунитет. Бывают мамочки, которые закутывают своих детей и при первых же соплях начинают их лечить. Дайте детям болеть! У них накапливается иммунитет.

Врач рекомендует пить меньше алкоголя, избавиться от вредных привычек и заниматься спортом для поддержания иммунитета.

Напомним, эпидемия коронавируса в Украине продолжает набирать обороты. В Министерстве здравоохранения рассказали, когда цифра зараженных "перевалит" за миллион.

Ранее ВОЗ сделала заявление по вакцинам от коронавируса. А глава ВОЗ Тедос Аданом Гебеесус заявил, что вакцина сможет остановить пандемию коронавирусной инфекции. Тем временем, из коронавирусного фонда Украины использовали более 60% средств.

Напомним, что у президента рассматривают введение комендантского часа для снижения темпов распространения COVID-19.

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