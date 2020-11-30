Под Одессой в детских играл "участвовала" боевая граната [ Редактировать ]
В Одесской области сотрудник Государственной пограничной службы отобрал у играющихся детей боевую гранату.
Боеприпас был в руках детей, которые находились на берегу реки, когда пограничник возвращался домой.
Пограничник Евгений Чебан возвращался домой в село Новоселовка. На побережье реки мужчина заметил группу детей, среди которых был и его сын… Пограничник заметил, что предмет, которым играла дети, вероятнее всего – боевая граната.
Отмечается, что "игрушка" была обнаружена детьми на улице. На место происшествия прибыли сотрудники Госпогранслужбы и ГСЧС Украины. Боеприпас отправили на экспертизу.
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Кроме того, в заброшенном кинотеатре города Авдеевки Донецкой области нашли огромный схрон с боеприпасами. В нем обнаружили мины, гранаты и гранатомет.
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