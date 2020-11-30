Зеленский продолжает игнорировать нападения на журналистов, поощряя насилие национал-радикалов [ Редактировать ]
28 ноября в центре Киева, на официальной церемонии с участием президента Украины Владимира Зеленского, на журналистку телеканала NewsOne Виолетту Товкес в прямом эфире было совершено нападение.
Эти экстремистские действия получили широкий информационный резонанс и вызвали решительное осуждение, в том числе стали темой для обсуждения на сегодняшнем согласительном совете в Верховной Раде Украины.
Однако ни президент Зеленский, ни его окружение, которое готовило участие главы государства в данном мероприятии, никак не отреагировали на этот возмутительный случай препятствования журналистской деятельности, являющегося уголовным преступлением, ‒ ни сразу, ни через несколько дней после происшествия.
"Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" категорически заявляет, что насилие в отношении журналистов продолжается потому, что в Украине нет прецедентов наказания за преступления против работников масс-медиа. Убийства и нападения на журналистов, блокирование их работы, угрозы сотрудникам, поджоги и обстрел из гранатомета телеканала "112 Украина", на который президент также не посчитал нужным реагировать, стали нормой в нашей стране. И этот пожар насилия раздувает сама власть, освобождая из-под стражи и откровенно покрывая преступников, как это было с представителями "Нацкорпуса", которые на трассе Киев ‒ Харьков обстреляли автобус с членами организации "Патриоты - За жизнь", зверски избивали и пытались сжечь заживо его пассажиров.
Цинично продолжая политику Порошенко в отношении СМИ и оппозиционных журналистов, Зеленский и его окружение с первых дней демонстрировали презрительное отношение к работникам средств массовой информации, заявляя: "…Мы общаемся с обществом без посредников, без журналистов".
Отсутствие понимания важности свободы слова и защиты общественного порядка стало визитной карточной нынешней власти. Это не только невыполнение предвыборных обещаний самим Зеленским и его партией "Слуга народа", но и прямое предательство интересов и надежд 73% избирателей, которые доверили ему судьбу страны.
Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"
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