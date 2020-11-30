"Модерна" подає заявку на використання вакцини від коронавірусу у США [ Редактировать ]
Фармацевтична компанія "Модерна" подає заявку на використання своєї вакцини від коронавірусу в США. Дослідження показали ефективність цього препарату понад 94 відсотки. А в тяжких випадках - усі 100. Встановити це вдалося завдяки порівнянню дієвості вакцини з плацебо. Заявку "Модерни" має розглянути Управління з контролю якості харчових продуктів і лікарських засобів США.
Ще раніше аналогічний запит надіслала компанія "Пфайзер".
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