Президент Молдови Майя Санду вимагає вивести російських військових з Придністров'я [ Редактировать ]
Вивести російських військових з Придністров'я, - таке запланувала новообраний президент Молдови Майя Санду. Вона сьогодні дала першу велику прес-конференцію.
За словами лідерки, працюватиме з Росією, аж доки з Придністров'я не вивезуть зброю та військо. А от перші державні візити планує до сусідів - у Бухарест і Київ. Точні дати будуть відомі в січні.
Майя Санду перемогла в другому турі проросійського кандидата, вже екс-президента Ігоря Додона. Інавгурація відбудеться 24 грудня.
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