Марш мудрості у Білорусі: силовики розправилися з пенсіонерами (відео) [ Редактировать ]
У Мінську - звичний для понеділка Марш мудрості. На протестну ходу зібралися пенсіонери. Силовики перешкоджають просуванню колони. Поблизу будівлі КДБ почалися затримання.
Акція повторюється щопонеділка вже кілька місяців у різних містах Білорусі. А напередодні в столиці відбулася вже традиційна велелюдна демонстрація проти влади Олександра Лукашенка та свавілля силовиків. Понад 400 людей затримали.
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