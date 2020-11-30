В ВСУ начались испытания надувной техники [ Редактировать ]
В понедельник, 30 ноября, в Николаевской области на военном полигоне Широкий лан прошла презентация изготовленного в Украине образца макета самоходной артиллерийской установки (САУ). Об этом сообщил волонтер фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук на своей странице в Facebook.
Это надувная резиновая имитация 152-мм САУ 2С3 "Акация" в реальном размере, предназначена для введения в заблуждение противника.
Еще в 2018 году началась работа над созданием таких макетов артиллерийского вооружения. В работе волонтерам помогали действующие военные.
Данная разработка уже готова не только вводить в заблуждение противника, но и также проводить подготовку личного состава в учебных центрах.
При этом он добавил, что отечественное изделие уже побывало на Донбассе, где прошло "боевое крещение".
Напомним, что в среду, 25 ноября, трехсторонняя контактная группа по Донбассу не смогла договориться ни по одному вопросу.
Ранее сообщалось, что Кравчук заявил о готовности Киева выполнять Минские соглашения.
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