Украинские власти и главари самопровозглашенной "ДНР" не смогли договориться об очередном обмене пленными. Об этом сообщила пресс-служба "омбудсмена "ДНР" Дарьи Морозовой по итогу видеоконференции.

В срыве обмена пленными в "ДНР" традиционно обвинили украинские власти. Условием для "возобновления конструктивного диалога" в Донецке называют согласование в Контактной группе дорожной карты по реализации Минских соглашений и ее одобрение Верховной Радой.

Кроме того, представители "республики" требуют от Киева прекращения уголовного преследования 50 граждан, переданных в "ДНР" в 2019-2020 годах.

В то же время киевский переговорщик подняла тему обмена информацией об удерживаемых лицах. Причем назвала этот процесс "ничтожным шагом", который не составит труда сделать ни одной из сторон. Данный месседж выглядит особенно абсурдно, поскольку сам Киев до сих не предоставил ответ на запрос о статусе и местонахождении граждан, который "ДНР" направила еще в марте 2020 года.

Напомним, что ранее на заседании трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе украинская делегация предложила совместно с Россией и ОБСЕ подготовить план действий для разблокирования переговоров по Донбассу. На встрече обсуждался и обмен пленными.

Ранее сообщалось, что до 24 декабря должен состояться следующий обмен пленными между Украиной и Россией.