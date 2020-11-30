Розглядати зміни до бюджету цього тижня депутати не планують. У порядку денному місця для кошторису поки не знайшлося. Натомість спробують розв'язувати проблеми підприємців, та мільйонних втрат через карантинні обмеження! Декілька законопроєктів, які мають полегшити життя українського бізнесу, вже чекають на розгляд.

Та спершу нардепи хочуть розібратися з конституційною кризою. Про плани депутатів на цей тиждень

Вихід з конституційної кризи, на думку Дмитра Разумкова, - першочергова задача на цей пленарний тиждень. У Раді вже лежать два законопроєкти щодо поновлення є-декларування. Перший - розробили на Банковій, авторство другого належить профільному парламентському комітету. Тож задача нардепів - об'єднати кращі положення із двох документів та проголосувати "за".

Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України:

Ми обговорювали, як зробити так, щоб це була дійсно єдина і правильна ініціатива, яка б враховувала всі позитивні моменти, які відображені у вищезазначених законопроєктах. Сьогодні зранку також була зустріч з представниками всіх депутатських фракцій та груп. Була досягнута домовленість, що сьогодні законопроєкт робочої групи уже відкритий для підписання.

Та на розгляд парламентаріїв чекають й інші законопроєкти.

Олександр Корнієнко, народний депутат, "Слуга народу":

Це, в першу чергу економічні законопроєкти, які дозволять виправити хоча б частково цю ситуацію для великої кількості людей, які страждають від пандемії - економічно, в першу чергу. Є законопроєкт президента і він, наскільки я розумію, з точки зору комітету є компромісним.

Точніше - три законопроєкти. В них Володимир Зеленський пропонує відтермінувати на рік обов'язкові касові апарати для ФОПів та скасувати деякі штрафи для підприємців. А от бюджет на наступний рік народні обранці розглядатимуть наступного тижня, адже отримали документ із запізненням - лише минулої п'ятниці. Для цього, навіть, вирішили позачергове засідання провести. Та у більшості фракцій наполягають: головний кошторис країни далекий від обіцянок Кабміну.

Сергій Соболєв, народний депутат, "Батьківщина":

Без створення антикоронавірусного фонду, який ми не будемо знову закапувати в пісок, або в асфальт, або в велике будівництво, який буде цільовим призначенням прямо визначений для переобладнання лікарень - починає зараз замерзати кисень, який подається в лікарні, є місця, де зараз вдарили вже перші морози. Друге питання - це доплата лікарям і молодшим медичним працівникам.

Ірина Геращенко, народний депутат, "Європейська солідарність":

Немає доплат, немає страхування і в цей час ВР ігнорує законопроєкт ЄС про обов'язкове страхування без бюрократичних перепон всіх лікарів, які були інфіковані від коронавірусу. Бюджет-2021 - це бюджет епохи бідності. Там не передбачені ані доплати лікарям, ані доплати, обіцяні вчителям.

Опозиція наполягає на жорсткому контролі парламенту над грошима з кононавірусного фонду.

Вадим Рабінович, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

Ви пропонуєте нам підтримати проєкт бюджету на наступний рік, основні сили якого спрямовуються на силові структури та офіс президента. А народ де? Народу що, вмирати з голоду? Сьогодні Верховна Рада просто мусить зробити крок назустріч народу України. Де таке може бути, щоб в парламентсько-президентській республіці парламент в особі його керівника та голів фракції просять Офіс президента включити своїх представників до комісії, яка б контролювала рух коронавірусних грошей, а їм на це просто не відповідають ні в Офісі президента, ні в уряді.

А от у п'ятницю на годину запитань до уряду парламентарії вирішили вже традиційно запросити міністра охорони здоров'я Максима Степанова.